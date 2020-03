Kevin Feige su Avengers Campus: 'È lo step successivo nella narrazione Marvel'

Il Marvel Cinematic Universe ha fatto dell'interazione tra protagonisti, mondi e contesti narrativi vari il suo marchio di fabbrica: quanto visto al cinema e culminato in Avengers: Endgame andrà ora ad ampliarsi con le serie TV in arrivo su Disney+ ma, a quanto pare, gli Studios non hanno intenzione di fermarsi lì.

L'apertura di Avengers Campus nei Disneyland Resort sparsi in giro per il mondo è infatti un nuovo, importantissimo passo per il Marvel Cinematic Universe. L'attrazione, che debutterà al Disney Adventure in California il prossimo 18 luglio, è infatti la prima attrazione dedicata all'intero universo Marvel ad esordire in un parco divertimenti a tema Disney.

Un passo importante che, stando alle parole di Kevin Feige, rappresenta una vera e propria evoluzione nella narrativa del Marvel Cinematic Universe: il presidente dei Marvel Studios ha infatti ribadito che, esattamente come accade per i film del franchise, anche gli Avengers Campus saranno interconnessi da una narrazione che costituirà un unico, grande universo. "Si tratta assolutamente della nostra prossima evoluzione. […] Vedere film a cui ho preso parte prendere vita nel mondo reale è una sensazione magnifica" ha dichiarato Feige.

Gli utenti di IMDb, intanto, hanno inserito Avengers: Endgame tra i migliori film d'avventura di tutti i tempi: le soddisfazioni, insomma, non vengono mai da sole.