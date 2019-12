Kevin Feige assicura: 'Gli Eterni sono a conoscenza di ciò che hanno fatto gli Avengers'

Parlado con la stampa e con i fan durante il panel dedicato al Marvel Cinematic Universe tenutosi al CCXP in queste ore, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha anticipato qualche dettaglio in più su Gli Eterni, film in arrivo a novembre 2020.

I fan infatti già si domandano in che modo gli Eterni interagiranno con gli altri componenti del MCU, e soprattutto come si collocheranno nei confronti di altri franchise che il pubblico già conosce molto bene come quello degli Avengers o quello di Guardiani della Galassia.

Kevin Feige ha risposto proprio a questa domanda durante la conferenza stampa tenutasi in Brasile (dove sono state mostrate anche prime immagini in anteprima) e ha assicurato che i protagonisti del nuovo film saranno a conoscenza dell'eroismo degli Avengers, e di ciò che hanno fatto per salvare l'Universo.

“Gli Eterni sanno dell'esistenza degli Avengers" ha confermato Feige. "Gli Avengers non ne sanno molto su di loro, eppure i Celestiali sono una parte importante della famiglia degli Eterni, e abbiamo incontrato alcuni di loro nella saga dei Guardiani della Galassia. Ma ne Gli Eterni vedremo i Celestiali al loro massimo.”

