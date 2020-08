Kevin c'è, e fa 40 anni: Tanti auguri, Macaulay Culkin!

Tutti lo conosciamo principalmente come il Kevin McCallister di Mamma Ho Perso L'Aereo, ma Macaulay Culkin compie oggi 40 anni. Ripercorriamo insieme la sua carriera.

La carriera cinematografica di Macaulay Culkin è iniziata davvero presto, con il suo primo ruolo di rilievo ne Il Sogno del Mare - Rocket Gibraltar, nel 1988, seguito poi da Ci Penseremo Domani (1989), Io e Zio Buck (1989) e un ruolo non creditato in Allucinazione Perversa.

Il 1990 è però l'anno del progetto che lo renderà celebre in tutto il mondo: il classico natalizio Mamma Ho Perso L'Aereo, diretto da Chris Columbus (il regista di Mrs. Doubtfire e i primi Harry Potter), di cui arriverà un altrettanto iconico sequel nel 1992, Mamma Ho Riperso L'Aereo - Mi Sono Smarrito a New York.

E mentre la saga di Home Alone (questo il titolo originale) continuerà con nuovi protagonisti e nuove avventure (Mamma Ho Preso Il Morbillo, Home Alone 4: Taking Back the House e Holiday Heist - Mamma, Ho Visto un Fantasma), anche il curriculum di Macaulay si riempirà di nuove esperienze cinematografiche e televisive.

Così tra un L'Innocenza del Diavolo (1993) e un Pagemaster - L'avventura Meravigliosa, tra un (1994) Richie Rich - Il Più Ricco del Mondo (1994) e un episodio di Will e Grace (2003), passando per un Papà ti Aggiusto io! e un video di Michael Jackson, il ragazzo continua a macinare ruolo dopo ruolo, pur essendosi preso una pausa dalla recitazione tra il '94 e il '98.

Nei primi anni 2000 iniziano però i problemi personali e famigliari, e l'attore perde due sorelle (Macaulay è il terzo di sette fratelli), mentre dopo qualche anno viene arrestato per possesso di sostanze stupefacenti. Nel 2002 intraprende una relazione con l'attrice Mila Kunis, con la quale si è lasciato nel 2011 (dal 1998 al 2002, invece, è stato sposato con l'attrice di Supernatural Rachel Miner).

A livello professionale, torna lentamente in carreggiata con Kings, serie tv del 2009 in cui interpreterà il ruolo di Andrew Cross, seguito da diversi altri progetti come varie The Wrong Ferrari (2011), The Jim Gaffigan Show (2015-2016), Father John Misty: Total Entertainment Forever (2017) e Changeland (2019).

Nel 2021 lo vedremo tornare sul piccolo schermo per la decima stagione di American Horror Story, e per lui Ryan Murphy pare abbia in mente un ruolo davvero folle.

Attualmente, Macaulay è felicemente sposato con l'attrice Brenda Song (The Social Network, Zack e Cody al Grand Hotel) e sembra che stiano provando da un po' a espandere la famiglia... Che presto possa arrivare un piccolo Kevin?

Nel frattempo, noi rinnoviamo gli auguri al Kevin originale: Buon Compleanno, Macaulay Culkin!