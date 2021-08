Kevin Durant come Captain America: dopo l'oro alle Olimpiadi ecco un nuovo soprannome

Dopo la vittoria per 87-82 in finale con la Francia, la nazionale USA dii basket ha conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo. A trascinarla alla vittoria ha contribuito soprattutto un Kevin Durant in stato di grazia, al terzo trionfo olimpico consecutivo. I fan hanno iniziato così a paragonarlo a un supereroe Marvel, Captain America.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, la stessa FIBA, la federazione internazionale di basket, ha dedicato a Kevin Durant un'immagine che prende spunto dalla locandina di Falcon and The Winter Soldier, recente serie Marvel in cui Sam Wilson (Anthony Mackie) raccoglie l'eredità di Steve Rogers e diventa il nuovo Captain America del Marvel Cinematic Universe.

I fan si chiedono quando uscirà Captain America 4, e intanto si godono le prodezza di Kevin Durant sul parquet. Per molti si tratta del miglior giocatore di tutti i tempi, almeno con la maglia della nazionale statunitense: oltre ai tre ori olimpici (Londra 2012, Rio 2016 e adesso Tokyo 2020), non bisogna infatti dimenticare il titolo mondiale conquistato in Turchia nel 2010.

"Sono così orgoglioso di questa squadra" ha dichiarato Durant dopo la finale. "Lo staff tecnico ci ha preparato davvero bene ogni singolo giorno, anche quando non avevamo voglia di allenarci, ma alla fine ne è valsa la pena. Sono così felice, non vedo l'ora di tornare a casa e festeggiare. Amo il nostro paese e questa squadra è semplicemente fantastica, semplicemente incredibile."

