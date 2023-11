Kevin Costner: quando prima di Yellowstone e Horizon lasciò Tombstone per Wyatt Earp

In attesa di capire come andrà a finire la questione Yellowstone e Kevin Costner, e soprattutto in vista dell'atteso nuovo epico western Horizon, vale la pena guardare indietro al passato della star, che già una volta lasciò un western per realizzarne un altro tutto suo.

Stiamo parlando ovviamente della 'faida' tutta anni '90 tra Wyatt Earp di Lawrence Kasdan e Tombstone di George P. Cosmatos, due film gemelli che condividono non solo la trama (entrambi i film, per quanto diversi, sono adattamenti della storia del famoso pistolero statunitense Wyatt Earp) ma anche lo stesso Kevin Costner, legato ad entrambi i progetti.

Inizialmente, infatti, Kevin Costner, all'epoca tra gli attori/produttori più potenti del mondo dopo il successo clamoroso ottenuto qualche anno prima con Balla coi lupi, era stato scelto per far parte del cast di Tombstone, ma lasciò il ruolo del protagonista (che successivamente sarebbe andato a Kurt Russell) perché riteneva che la sceneggiatura non sarebbe stata in grado di rendere giustizia alla vera storia di Wyatt Earp. La lavorazione del film non andò benissimo (sono parecchi i retroscena sulla burrascosa produzione di Tombstone) ma alla fine si trasformò in un successo commerciale.

Troppo appassionato della figura di Wyatt Earp, però, Kevin Costner decise di realizzare un suo film sul pistolero: in qualità di produttore, assunse il regista Lawrence Kasdan per un ambizioso biopic di tre ore con un cast stellare (tra cui Dennis Quaid nel ruolo di Doc Holliday, Gene Hackman nel ruolo del padre di Earp, Nicholas, e Bill Pullman nel ruolo di Ed Masterson e con James Newton Howard alla colonna sonora) e un budget molto superiore a quello di Tombstone, che però alla fine ne decretò il flop: Wyatt Earp di Kasdan/Costner, infatti, arrivò nei cinema appena 6 mesi dopo l'uscita del film con Kurt Russell, e nonostante la campagna promozionale che spingeva sulla 'rivalità dei due progetti' (una sorta di Barbie vs Oppenheimer ante-litteram) fu penalizzato soprattutto dalla sua durata di 3 ore, che scoraggiò il pubblico e venne bocciata dalla critica.

La situazione oggi sembra essersi ripetuta, con Kevin Costner che ha lasciato Yellowstone per dedicarsi a Horizon: An American Saga, altro western super-ambizioso che arriverà al cinema con Warner Bros in due parti nell'estate 2024: per altri contenuti scoprite qual è la trama di Horizon.