Kevin Costner fa sognare i fan: 'Horizon è più ambizioso di Balla coi lupi'

Come promesso nello scorso week-end, questa settimana Warner Bros ha pubblicato il primo trailer di Horizon: An American Saga, e per accompagnare l'uscita del filmato promozionale il regista, produttore, sceneggiatore e interprete Kevin Costner ha tenuto una conferenza stampa dedicata al progetto.

La star, che ha co-scritto, diretto e interpretato Horizon, ha parlato del suo viaggio trentennale in compagnia del film, su cui ha iniziato a lavorare negli anni '90 dopo il successo di Balla coi lupi e per il quale, più recentemente, ha scelto di ipotecare la sua casa di Santa Barbara allo scopo di ottenere i finanziamenti per il budget:

"Quando mi hanno detto che nessuno avrebbe mai realizzato il primo film di Horizon, ho avuto la brillante idea di farne quattro", ha detto Kevin Costner durante una discussione sul trailer di Horizon. “Quindi non so cosa c’è che non va in me. Ma volevo che fosse diverso da ciò che di solito vediamo nei western, dove ad esempio c’è già una città e nessuno sa come sia nata la città. C'è un ragazzo che arriva dall'orizzonte, ma non sappiamo molto di lui, tranne che ha un passato che probabilmente vorrebbe lasciarsi alle spalle e questa città finisce per aver bisogno disperatamente di lui...Abbiamo anche molti western che non sono buoni perché vengono semplificati, ma questa non è Disneyland. Queste sono vite reali: ci sarà molta azione, ma anche molto rispetto per le piccole e grandi cose che le persone hanno dovuto sopportare in quel periodo. Mi sono aggrappato con tutto me stesso ad Horizon perché era una storia che volevo raccontare davvero."

Alla domanda su un paragone tra Horizon e Balla coi lupi, Kevin Costner ha spiegato che questo nuovo progetto - i cui quattro film sono stati scritti nell'arco di sei anni - è più ambizioso del film premio Oscar ed è stato perfino più difficile da realizzare: "Horizon è di gran lunga più grande di Balla coi lupi. Ho girato tutto Balla coi lupi in 106 giorni, mentre per Horizon ne sono serviti 52...e intendo per il primo capitolo di Horizon, con altri tre in arrivo."

Horizon: Parte 1 e Parte 2 usciranno al cinema il 28 giugno e il 16 agosto 2024, distribuiti da Warner Bros. Prossimamente, Kevin Costner tornerà sul set per dirigere Horizon: Parte 3 e Parte 4.