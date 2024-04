Kevin Costner sogna in grande: 'Per Horizon un binge-watching di 12 ore al cinema'

Nel palinsesto di Warner Bros alla presentazione del CinemaCon di Las Vegas non poteva certo mancare l'ambizioso Horizon: An American Saga di Kevin Costner, nuovo maxi-western in quattro parti i cui primi due capitoli usciranno al cinema quest'estate il 28 giugno e il 16 agosto.

Il sogno di Kevin Costner, tuttavia, è quello non solo di completare molto presto Horizon: Parte 3 e Parte 4, ma anche di ridistribuire il kolossal nella sua interezza e portare sul grande schermo il modello televisivo del cosiddetto 'binge-watching', ovvero ciò che fino a qualche anno fa veniva semplicemente chiamato 'maratona': "Forse tra un anno e mezzo, due anni da adesso, il pubblico tornerà al cinema per godersi un binge-watching di 12 ore di Horizon", ha detto Kevin Costner alla folla di esercenti presenti al panel di Warner Bros al CinemaCon.

L'autore ha ribadito il suo desiderio di realizzare anche Horizon 3 e 4, con le sceneggiature dei due capitoli successivi già pronte: “Quando penso alla promessa dell’America, so che c’era una promessa in queste terre: e cioè che se una persona fosse stata abbastanza coraggiosa, abbastanza intraprendente, abbastanza pazza e abbastanza fortunata, allora sarebbe riuscita a prendersi ciò che voleva, a realizzare il proprio sogno”, ha detto Costner, tracciando un parallelo non troppo velato tra il vecchio West americano e il suo progetto cinematografico. Sarà interessante vedere se la rinnovata ed enorme popolarità che Kevin Costner ha ritrovato negli ultimi anni grazie alla serie tv Yellowstone basterà a convincere il pubblico a riempire le sale per Horizon: Parte 1 e Parte 2, sui quali Warner Bros punta tanto avendoli definiti 'l'evento cinematografico dell'estate'.

Ricordiamo che la prima parte di Horizon sarà presentata al Festival di Cannes a maggio, prima della sua doppia uscita nei cinema a giugno e ad agosto.

