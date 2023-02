Kevin Costner ringrazia Clive Davis:'Sei stato la guardia del corpo di Whitney Houston'

Kevin Costner ha partecipato al gala annuale che precede la cerimonia di premiazione dei Grammy Award e in un discorso accorato ha ringraziato il produttore discografico Clive Davis per essere stato la 'guardia del corpo' di Whitney Houston, in riferimento al film che il regista di Balla coi lupi realizzò con la cantante.

"Nessuno di noi alla fine poteva proteggere la nostra amata Whitney ma le tue impronte sulla sua vita sono chiare, amico mio. Sei stato un miracolo nella sua vita. Grazie per essere stato la sua 'guardia del corpo', Clive" ha dichiarato Costner.



L'attore e regista ha omaggiato Davis per il supporto nei confronti di Houston e Costner ai tempi del celebre cult del 1992, Guardia del corpo, e per la celebre hit I Will Always Love You, cover della canzone di Dolly Parton che rese famosa in tutto il mondo Whitney Houston e che divenne il suo singolo più famoso, con oltre 16 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Su Everyeye trovate 5 curiosità su Bodyguard.



Guardia del corpo racconta la storia di Frank (Costner), un ex agente dei servizi segreti che diventa il bodyguard di una famosa rockstar (Whitney Houston), in quel periodo presa di mira dalle minacce di uno sconosciuto.

Diretto da Mick Jackson, Guardia del corpo divenne un successo commerciale in tutto il mondo anche grazie all'indimenticabile colonna sonora.



Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Guardia del corpo.