Kevin Costner ha rifiutato Chris Hemsworth per un nuovo film: 'Ci penso io, ragazzino'

Kevin Costner è pronto all'uscita di Horizon, western mega-ambizioso in arrivo al cinema in quattro parti con Warner Bros, ma il kolossal non è l'unico progetto attualmente in sviluppo per il regista.

La star del Marvel Cinematic Universe Chris Hemsworth, infatti, parlando con Entertainment Tonight nei giorni scorsi ha svelato di aver corteggiato la parte del protagonista per un nuovo film di Kevin Costner, che però l'autore a quanto pare ha deciso di tenere per sé, rifiutandolo: "C'era un film, una sceneggiatura che avevo letto e amato davvero molto. Volevo quella parte, e poi qualcuno mi disse che il film sarebbe stato diretto da Kevin Costner. Ho pensato: 'Caspita, sarebbe grandioso lavorare con lui come regista!' Ho passato un'ora a cercare di convincerlo, ma lui mi ha scartato: 'Ci penso io, ragazzino'. Mi ha detto così! Non ho ottenuto la parte”.

Successivamente, Kevin Costner ha risposto ai commenti di Chris Hemsworth rivelando il motivo dietro alla decisione di rifiutare la star: “Il film in questione è una storia d’amore, ma finché sarò abbastanza giovane per interpretarla, la interpreterò io. Chris dovrà aspettare il suo turno!”. Nessuna faida tra i due, anzi: la competizione è assolutamente amichevole. "Chris non è solo un attore incredibilmente bello, ma è anche molto bravo. Sono felice che gli sia piaciuta la mia sceneggiatura, se per qualche motivo dovessi rinunciare alla parte lo contatterò. Fino a quel momento, però, dovrà andare a cercarsi la sua storia d'amore."

Curiosamente Chris Hemsworth e Kevin Costner si incontreranno durante il prossimo Festival di Cannes, dato che entrambe le star saranno fuori concorso con i nuovi film Furiosa: A Mad Max Saga e Horizon: An American Saga.

