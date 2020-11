Kevin Costner ricorda Sean Connery: 'La più grande star con cui abbia mai lavorato'

Chi ama il cinema non può non ricordare il duo formato dall'Eliot Ness di Kevin Costner e dal Jimmy Malone di Sean Connery ne Gli Intoccabili: il film di Brian De Palma è ancora oggi considerato una delle migliori performance dei due attori ed è quasi un dovere omaggiarne ancora una volta la memoria all'indomani della scomparsa di Connery.

Lo sa bene anche lo stesso Kevin Costner, che nelle ultime ore si è unito al generale cordoglio di Hollywood per la morte dell'ex-James Bond che proprio per Gli Intoccabili si vide consegnare l'unico Oscar della sua immensa carriera.

"Come tutto il mondo sono profondamente rattristato dalla notizia della morte di Sean Connery. Sean era un attore enormemente fiero del suo lavoro, in particolare del suo lavoro sul set. E nonostante fosse davvero una persona senza fronzoli fu davvero molto inclusivo con me, professionalmente e personalmente parlando. È stata la più grande star con cui io abbia mai lavorato e sarò per sempre grato di aver potuto interagire con lui. Sean è stato un vero uomo con un'incredibile carriera" è stato il messaggio di Kevin Costner.

Il ricordo di Costner segue quello di Hugh Jackman e Spike Lee; nelle ultime ore, inoltre, anche il papà di Indiana Jones George Lucas ha voluto rendere omaggio a Sean Connery.