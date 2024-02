Kevin Costner ha trovato il regista per il film dei suoi sogni, e non si tratta di Horizon

Ora che il progetto dei suoi sogni Horizon: An American Saga è pronto ad arrivare nei cinema di tutto il mondo, il regista e attore Kevin Costner non ha alcuna intenzione di fermarsi e molto presto si dedicherà ad un altro film inseguito per diversi anni.

In queste ore, infatti, è stato confermato che il premio Oscar Kevin Costner ha selezionato il suo prossimo film come produttore e attore, un misterioso progetto senza titolo che sarà diretto da Ariel Vromen da una sceneggiatura di proprietà della star. "Non potrei essere più onorato di riunirmi al mio amico e collaboratore Kevin Costner", ha dichiarato Vromen ai microfoni di Deadline, "specialmente perché finalmente realizzeremo questo progetto che lo appassiona da moltissimi anni." La trama del film è tenuta segreta e ulteriori dettagli sono scarsi, ma la produzione dovrebbe partire all'inizio del 2025. Sarà il secondo film di Kevin Costner e Vromen, dopo il thriller d'azione del 2016 Criminal con Gary Oldman e Tommy Lee Jones.

L'annuncio arriva mentre Vromen attende l'uscita del suo ultimo film, 1992, un dramma sulle rivolte di Los Angeles del 1992, con Tyrese Gibson, Scott Eastwood e il compianto Ray Liotta, che sarà distribuito da Lionsgate nei prossimi mesi. Allo stesso modo, Kevin Costner ha co-scritto, diretto, prodotto e interpretato la saga di Horizon, un'odissea western che racconterà un arco temporale di 15 prima e dopo la Guerra Civile e che sarà distribuita nei cinema in due parti, il 28 giugno e il 16 agosto, da Warner Bros: il doppio film segna il ritorno di Kevin Costner alla regia ventuno anni dopo Open Range del 2003.

Vi terremo aggiornati su questo misterioso nuovo progetto di Kevin Costner, restate sui canali di Everyeye.