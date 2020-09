Kevin Costner lancia un app di viaggi: farà da guida attraverso l'America

Kevin Costner ha lanciato HearHere, nuova app dedicata ai viaggi on the road per gli Stati Uniti che proporrà delle storie narrate dallo stesso attore e altre celebrità come l'allenatore NBA Phil Jackson.

Mentre si viaggia in auto o si cammina, l'app si attiva ogni volta che ci si avvicina a un posto legato ad un particolare evento storico e propone oltre 1500 racconti. Per il momento la funzione è disponibile solo per la costa occidentale della California, e gli stati di Oregon e Washington.

"Beh, non posso dire di averla creata io. Posso dire che mia moglie [Christine Baumgartner] mi ha portato l'idea" ha spiegato Costner durante una recente intervista con Daily Beast. "Uno dei nostri bambini era all'asilo, e una bambina - che credo fosse un po' più energica - ha deciso che nostro figlio era diventato il suo ragazzo, così mia moglie ha conosciuto i genitori. Parlando con mia moglie dopo che li abbiamo incontrati, i genitori della bambina volevano sapere se ero interessato a questa idea. Io adoro le storie, così ho proposto subito la prospettiva storica e ne ho fatto una condizione per la mia partecipazione al progetto. Come fondatore, ho detto 'Non possiamo parlare di ciò che è presente ora a meno che non siamo disposti a parlare di ciò che c'era prima di ogni altra cosa. E dobbiamo continuare a curare quale storia'. Non tutti vogliono conoscere la storia, lo capisco. Ma io adoro la storia dell'America e la amo quando rappresenta la verità. È dura, ma credo che sia importante conoscerla."

Co-fondata da Costner, Woody Sears e Bill Werlin, Hear Here include argomenti come storia, sport, musica, scienze e cultura: una vera e propria guida per i turisti che vogliono visitare approfonditamente gli Stati Uniti.

