Kevin Costner implacabile: annunciate le riprese di Horizon Parte 2 e Parte 3

Il folle western da 11 ore Horizon, prodotto, diretto e interpretato dall'implacabile Kevin Costner, prosegue a spron battuto, con nuovi dettagli sulle prossime sessioni di riprese appena emersi.

Il primo dei quattro capitoli previsti è già stato girato e si trova attualmente ben avviato in fase di post-produzione, ma parallelamente a questi lavori da scrivania Costner e la sua troupe nei prossimi giorni viaggeranno nello Utah per le riprese di Horizon 2 e Horizon 3.

L'annuncio alla stampa rivela che poter filmare il progetto in quei territori a quanto pare è stato fondamentale per il regista: "Lo Stato dello Utah, con la sua bellezza intrinseca, è lo sfondo perfetto per la storia di Horizon e si può dire che sia il personaggio principale, nella nostra storia", ha affermato Costner. "Non vedo l'ora di portare la produzione di questa prossime puntate di Horizon nella contea di Washington, e voglio ringraziare Joyce Kelly, che è stata instancabile nei suoi sforzi, e la Commissione per il loro sostegno, che ha reso tutto possibile”.

Le riprese delle parti Due e Tre della saga di Horizon si svolgeranno quest'anno, con la seconda in fase di pre-produzione. Horizon sarà (o meglio saranno) il primo film di Kevin Costner come regista da Open Range del 2003. Le riprese di Horizon, Parte Uno, sono iniziate a settembre 2022.