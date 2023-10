Kevin Costner, finalmente grosse novità sul kolossal western Horizon: An American Saga

Horizon: An American Saga è il nuovo attesissimo film di Kevin Costner, prodotto scritto diretto e interpretato dall'autore premio Oscar, e dopo i recenti sviluppi dal dietro le quinte di Hollywood in queste ore sono finalmente emerse grosse novità sul colossale e ambizioso progetto.

Horizon: An American Saga - Parte 1 ha ricevuto una valutazione R dal portale FilmRatings dell'organo MPA: la classificazione R è stata giustificata per i "contenuti violenti, nudità e contenuti sessuali". Attualmente il film - il primo capitolo di una saga in quattro parti - non ha ancora una data di uscita, ma le riprese iniziate nell'agosto 2022 si sono concluse nel novembre 2022, circa un anno fa.

Ricordiamo che a maggio scorso, prima dell'inizio degli scioperi del sindacato degli sceneggiatori WGA e del sindacato degli attori SAG, Kevin Costner aveva già iniziato le riprese di Horizon: Parte 2: ora che lo sciopero degli sceneggiatori si è finalmente concluso, i lavori sulla seconda parte della saga dovrebbero riprendere non appena lo sciopero degli attori sarà revocato, e saranno seguite dalle riprese di Horizon 3 e Horizon 4. Il film - o per meglio dire i film - racconta una storia lunga circa quindici anni che si estenderà dalle fasi precedenti a quelle successive della Guerra Civile nel West americano.

