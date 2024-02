Kevin Costner conferma Horizon Parte 3 e 4: la saga western continua

Dopo il primo teaser di qualche mese fa, che aveva parlato solo di Parte 1 e Parte 2, avevano preso a circolare voci secondo Kevin Costner avesse ridimensionato il progetto cinematografico di Horizon: An American Saga, rinunciando alla realizzazione di Parte 3 e 4, ma a quanto pare non è così.

In un'intervista con Fox Business rilasciata in queste ore, infatti, l'addetto stampa di Kevin Costner ha affermato che l'attore-regista tornerà presto a St. George, nello Utah, per continuare le riprese del terzo e quarto episodio. Il mistero sul progetto western della star di Yellowstone continua, dato che al momento non è ancora chiaro chi abbia co-finanziato Parte 1 e Parte 2, il cui budget riportato si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di dollari, di cui 'solo' 24 milioni provenienti dai fondi privati della star, che ha pagato di tasca sua una parte del budget. Si prevede che anche Parte 3 e Parte 4 avranno circa lo stesso budget, una grossa scommessa per Warner Bros in questo momento storico di transizione in cui la major cancella dal suo calendario film già pronti pur di recuperare qualche soldo dalle tasse.

Ricordiamo che Horizon: An American Saga segnerà la quarta regia di Kevin Costner e il grande ritorno della star dietro la cinepresa per la prima volta dal 2003, anno d'uscita del capolavoro del western Open Range. Parte 1 e Parte 2 usciranno rispettivamente a giugno 2024 e agosto 2024, dopo quasi 30 anni di sviluppo negli uffici di Kevin Costner.

