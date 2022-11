Kevin Conroy: i fan DC ricordano l'iconico doppiatore di Batman

La sua scomparsa ha sconvolto i fan DC di tutto il mondo , che nel corso di queste ore hanno voluto condividere sui social il loro ultimo saluto all'amato doppiatore, che ha iniziato a prestare la voce a Bruce Wayne in Batman: The Animated Series nel 1992 . Conroy ha ripreso il ruolo anche nei videogiochi Batman: Arkham, Injustice: Gods Among Us e Injustice 2.

La notizia è stata condivisa da Diane Pershing, la doppiatrice di Poison Ivy nelle serie del DC Animated Universe : "Mancherà moltissimo non solo al cast della serie, ma anche alla sua legione di fan in tutto il mondo. Qui sotto ci sono delle foto di Kevin con Loren Lester, che interpreta Robin, un'altra con me e Tara Strong, che recita negli ultimi episodi dei cartoni animati di Batman. E infine, una di me e Kevin di fronte al grande pubblico che avevamo quando facevamo i nostri panel. RIP, amico". Conroy combatteva con il cancro da diverso tempo .

DC is deeply saddened at the passing of Kevin Conroy, a legendary actor and the voice of Batman for multiple generations. He will be forever missed by his friends, family, and fans. https://t.co/GgdfYvoKVL pic.twitter.com/pSy8h29h6r — DC (@DCComics) November 11, 2022

Goodbye Kevin Conroy, you will always be my Batman. pic.twitter.com/iOY63lF2bU — AjepArt (@AjepArts) November 11, 2022

Rest in power Kevin Conroy, thank you for absolutely everything you have done for us 😔🦇🖤 pic.twitter.com/GqzWLsEN6V — BossLogic (@Bosslogic) November 11, 2022