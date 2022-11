Kevin Conroy, ancora elogi dall'amico Kevin Smith: ''È il miglior Batman di sempre''

La morte del doppiatore Kevin Conroy, avvenuta la scorsa settimana, ha travolto il mondo del cinema in modo inaspettato e doloroso. L'amico Kevin Smith lo aveva già ricordato tramite social ed ora è dal palco del suo Clerks III che ha speso dolci parole per Conroy.

Affrontare la perdita di un amico è un qualcosa di estremamente doloroso ed intenso, un percorso di profondo cambiamento. Lo sa bene il regista Kevin Smith che, solo una settimana fa, ha dovuto dire addio al suo amico Kevin Conroy.

Conroy era noto al grande pubblico per aver prestato la sua voce al Batman della 30ennale serie animata Batman: The Animated Series al fianco, tra gli altri, anche di Mark Hamill. Smith, sul palco del suo Clerks III In Convenience Tour, si è ritagliato un personale spazio per ricordare nuovamente l'amico scomparso definendolo: "La migliore incarnazione di Batman mai avuta". Nell'elogio Smith ha poi sottolineato anche il lato umano di Conroy: "È uno schifo perdere qualcuno che è eccezionale nel suo lavoro e non solo. Quel ragazzo era davvero un bravo ragazzo…Quindi, sì, mi mancherà per sempre".

Uno degli ultimi contributi di Kevin Conroy alla DC è stato quello di scrivere una storia nell'antologia Pride di quest'anno. Poco dopo la fine del progetto, si era espresso sui social per ringraziare i fan per il loro sostegno: "Volevo solo prendermi un secondo per ringraziare tutti voi per le reazioni che ho avuto alla storia che ho scritto", ha detto Conroy. "È stato travolgente ed ho molto apprezzato. Ogni volta che si condivide qualcosa di così personale si rischia e voi tutti avete fatto sì che questo rischio valesse la pena, perché il sostegno e l'apprezzamento sono stati straordinari".