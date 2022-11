Kevin Conroy, anche l'amico e regista Kevin Smith lo ricorda sui social

Uno dei primi a ricordare teneramente Kevin Conroy è stato Mark Hamill, collega ed amico dello storico doppiatore di Batman, scomparso da poco. Dopo una battaglia con il cancro, per Conroy la morte è sopraggiunta all'età di 66 anni ed ora anche il regista Kevin Smith lo ha ricordato tramite social.

Si moltiplicano i tributi ed i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Kevin Conroy, noto per aver doppiato l'iconico Cavaliere Oscuro nella 30ennale serie animata di Batman e nella trilogia Batman: Arkham.

Nelle ultime ore si è unito al ricordo del collega ed amico anche il regista Kevin Smith, che ha così scritto sul suo profilo Instagram: "La tua era la voce rilassante di un eroe che nessun criminale avrebbe mai conosciuto. Tutto ciò che i cattivi sentivano erano i grugniti che emettevi mentre li picchiavi"

Il regista ha poi anche ricordato l'ultima conversazione avuta con Conroy: "Il 16 ottobre ci siamo messaggiati a proposito di uno spettacolo con me allo @smodcastlecinemas nel 2023 (dove avremmo guardato/discusso i suoi 5 episodi preferiti di BTAS). Ho concluso lo scambio con un ❤️ - perché ho assolutamente amato Kevin Conroy. Sono stato fortunato ad averlo come Batman per così tanto tempo e sono stato ancora più fortunato ad averlo conosciuto. Grazie, Kevin!".