Kevin Bacon vuole rilanciare il franchise di Tremors

A quasi trent'anni dall'arrivo nei cinema dei primi film di Tremors, la star del film originale Kevin Bacon ha dichiarato di essere interessata a rispolverare il franchise con una sorta di continuazione del film uscito nel 1990. Tremors ha accumulato negli anni diversi appassionati, diventando uno dei titoli cult di quel periodo.

Un successo nel tempo che ha permesso la realizzazione di cinque sequel, anche se Kevin Bacon ha sempre rifiutato di tornare a recitare nel franchise.

Ma dopo diversi anni di lontananza e una carriera ormai consolidata da tempo, Bacon pare ora interessato a tornare sui suoi passi e accettare un ritorno 'romantico' alle origini.

"C'è qualcosa di molto specifico che vorrei riavviare: Tremors. Ci ho lavorato molto e avevo fatto anche un pilota fantastico con Blumhouse. Andrew Miller era l'autore. Abbiamo girato il pilota, ho pensato che fosse bello e SYFY ha deciso di non andare avanti. Mi è piaciuto quel personaggio perché è l'unico che ho guardato e ho detto 'Voglio sapere dov'è venticinque anni dopo'. L'abbiamo lasciato ad un certo punto, non è un uomo intelligente, è un po' un perdente ma è stato in grado di battere questi worm. Ora vediamo cosa gli è successo venticinque anni dopo".



Protagonisti del film originale insieme a Bacon erano Burt Ward e Michael Gross, che ripresero i loro ruoli nel sequel successivo. Ward ha lasciato la serie dal terzo film proprio quando Gross è tornato per poi non lasciare più il franchise. Purtroppo il progetto della serie di Tremors è sfumato.

Nel 2014 invece si parlava addirittura del casting di Tremors 5.