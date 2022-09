Kevin Bacon sulle voci che lo vogliono nei panni di Freddy Krueger: 'Mai dire mai'

L'ultima volta che abbiamo visto Freddy Krueger è stato nel remake di A Nightmare on Elm Street del 2010, ma i fan potrebbero avere la possibilità di rivedere il celebre villain qualora un revival dovesse andare in porto. Recentemente, Kevin Bacon ha parlato della possibilità di interpretare il personaggio dopo l'arrivo di alcuni insistenti rumor.

Kevin Bacon è apparso recentemente in un paio di film horror come You Should Have Left e They/Them. Ora che ci sono voci di casting secondo cui l'attore di Footloose potrebbe essere il prossimo Freddy Krueger, ha dichiarato nel corso di una chiacchierata con ScreenRant, durante la promozione del suo ruolo nell'action-thriller One Way, di essere più che aperto a questa iconica parte: "Mai dire mai. Lo dico sempre, ma sono serio quando lo dico. Ci sono davvero poche cose che escludo a priori, perché non si può mai sapere".

Sembra quindi che Bacon sia aperto alla possibilità di recitare nel franchise di Nightmare. Per la star sessantaquattrenne non sarebbe esattamente una scelta azzardata diventare il protagonista di un franchise horror. Sebbene lo si conosca per film più adatti al grande pubblico come Footloose, uno dei film più celebri con Kevin Bacon è stato anche Venerdì 13, dove era uno dei diversi personaggi che venivano perseguitati e uccisi in uno dei modi più iconici del franchise con protagonista Jason: una freccia nel collo sotto il letto su cui era sdraiato.

È difficile immaginare come sarebbe Kevin Bacon nei panni dell'assassino. Robert Englund è stato davvero iconico nel ruolo di Freddy Krueger. Anche se Englund vorrebbe rivisitare Freddy qualora ci fosse occasione, ha dato la sua benedizione a Bacon, nel caso in cui finisse per interpretare davvero il villain. Englund si è detto interessato a far interpretare il ruolo del cattivo a Bacon, che ha partecipato a uno dei film horror preferiti di Englund, Stir of Echoes, e apprezza il suo profondo rispetto per i film horror.

Di recente, abbiamo visto Englund in Stranger Things 4, in un altro ruolo che non si dimentica facilmente.