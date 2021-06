Kevin Bacon stupisce tutti: ecco la controversa scelta culinaria della star di Sex Crimes

Questa sera Kevin Bacon torna in tv con Sex Crimes - Giochi pericolosi, il film del 1998 diretto da John McNaughton che narra una particolare storia di intrighi e macchinazioni orditi da una giovane studentessa e il suo insegnante.

L'attore però, nelle ultime ore è salito alla ribalta per alcune abitudini culinarie piuttosto controverse che hanno fatto storcere il naso a molti dei suoi fan. Bacon ha infatti ammesso sui social di adorare la pizza col salmone e di mettere sempre una bella dose del prelibato pesce rosa su molte delle sue pietanze.

"So che potrei lanciare interdette alcune persone per questo, ma mi piace il salmone. Quale è il vostro condimento preferito per la pizza?" ha chiesto la star di Sex Crimes sui social, attirandosi le ire dei fan americani, da sempre molto affezionati alla pepperoni pizza, ovvero quella varietà di pizza ricoperta da fettine di salame e simil mozzarella.

Molte critiche sono piovute nei mesi scorsi anche su Jared Leto e il suo modo di mangiare la piazza. In generale però, dal popolo che scegli di mettere l'ananas sulla pizza, non ci si aspetterebbe così tanto sconcerto per l'utilizzo del salmone, ma a ben guardare i commenti dei follower dell'attore, questa scelta non è stata per nulla gradita. Qualcuno ha scritto: "Mi piace il salmone MA tienilo lontano dalla mia pizza con peperoni, funghi e pomodoro", mentre un altro ha chiesto: "Ew. Ha davvero un buon sapore?".

Intanto, vi ricordiamo che Kevin Bacon è stato scelto come villain del remake di The Toxic Avenger.