Kevin Bacon, la star di Tremors protagonista del thriller One Way

La star Kevin Bacon è ufficialmente entrata nel cast del prossimo film di Andrew Baird, intitolato One Way, al fianco dei già confermati Colson Baker e Travis Fimmel. Bacon è reduce dal film You Should Have Left, diretto da David Koepp, basato sul romanzo di Daniel Kehlmann, nel quale recita al fianco di Amanda Seyfried.

One Way racconta la storia di Freddy (Bacon), un uomo che fugge con una borsa piena di soldi dopo una rapina andata male. Con una ferita potenzialmente mortale, Freddy si ritrova su un autobus diretto in California. Dopo aver chiesto aiuto al padre, con il quale non aveva rapporti, Freddy viene tradito dal genitore, che rivela al boss malavitoso e capo di Freddy il suo nascondiglio.



La produzione del film dovrebbe iniziare a febbraio tra Los Angeles e Tulsa. A commentare l'ingresso nel cast di Bacon è stata Arianne Fraser, CEO di Highland Film Group:"Kevin Bacon è uno degli attori più talentuosi e noti a livello internazionale della sua generazione. Siamo entusiasti che si sia unito a Colson Baker e a Travis Fimmel per recitare in One Way".

Kevin Bacon è noto per i suoi ruoli in cult come Footloose di Herbert Ross, Tremors e Linea mortale. Interpreta uno gigolò omosessuale in JFK - Un caso ancora aperto di Oliver Stone, e si fa notare in titoli molto conosciuti come Codice d'onore, Sleepers, Apollo 13, L'uomo senza ombra, Mystic River e Frost/Nixon.



