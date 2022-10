Kevin Bacon e lo schema Ponzi: 'Ciò che non ti uccide, ti fortifica'

Ci sono molte forme geometriche interessanti... tranne quella piramidale. Uno degli attori più acclamati di Hollywood, Kevin Bacon, ha dichiarato di essere incappato in un promettente modello economico risalente a fine ottocento, che si è poi rivelato una truffa totale.

Recentemente avvistato sul set di Guardiani della Galassia, Kevin Bacon ha rilasciato un' intervista per Monday's episode of the Smartless Podcast, Kevin Bacon ha rivelato di essere incappato in uno schema piramidale truffaldino: lo schema Ponzi. Ideato a fine ottocento, lo schema guadagna gran parte del suo profitto sui primi investitori, che a loro volta devono portare 'proseliti' nello schema, e così via. L'attore, nel seguire questa strategia, avrebbe perso gran parte dei suoi soldi.

"Sicuramente c'è una lezione di vita. Se qualcosa è troppo bello per essere vero, è troppo bello per essere vero, e quando qualcosa del genere accade, ci si guarda e poi si dice 'che schifo. Rimbocchiamoci le maniche e recuperiamo il perso"- afferma l'attore.

Kevin non sembra essere l'unico ad essere stato truffato: "Persone anziane, persone i cui risparmi di una vita sono stati decimati. C'è sempre qualcuno che se la passa peggio di te."

Se ve lo state chiedendo, sì, Kevin è riuscito a recuperare parte dei suoi soldi, ma solamente una "porzione", facendo intendere di non essere riuscito a recuperare tutto.

Per fortuna, però, l'attore ha a cuore solamente una cosa: la sua famiglia e la sua carriera: "Siamo arrivati fin qui. I nostri bambini sono in salute. Possiamo ancora lavorare entrambi, occasionalmente arrabbiarci, ma devo ammettere che ad altre persone è andata peggio". Tra i suoi figli, Sosie Bacon sarà protagonista in Smile. Un'altra Bacon che segue le orme horror del padre.

Insomma, la morale della favola è: "Ciò che non ti uccide, ti fortifica".