Kevin Bacon nel MCU: la sua reazione alle citazioni in Guardiani e Avengers

Se avete visto Guardiani della Galassia e anche Avengers: Infinity War, saprete senz'altro che il film preferito di Star-Lord (Chris Pratt) è il mitico Footloose di Herbert Ross con protagonista l'amato e iconico Kevin Bacon, attore che non aveva la minima idee di essere citato nel film di James Gunn una volta entrato in sala nel 2014.

In una recente intervista rilasciata tramite video a Comicbook.com per promuovere l'uscita del suo ultimo film, Should Have Left, in uscita nei prossimi giorni via video in demand in America, Bacon ha avuto modo di rivelare la sua reazione interna a quelle citazioni che lo hanno reso "parte" del Marvel Cinematic Universe e ne hanno anche un po' rilanciato il nome.



Ha detto l'interprete: "Beh, voglio dire, la citazione in Guardiani della Galassia è piuttosto soprendente. Al tempo non ne sapevo davvero nulla, poi sono andato a sedermi al cinema e qualcuno ricordo che mi chiese 'lo hai già visto?" e che io risposi 'no, non l'ho ancora visto'. E in sala ho pensato che fosse davvero grandioso". È bello, davvero bello essere citati in quel modo" (In calce potete trovare la sua reazione a caldo una volta uscito dal cinema).



Bacon ha lavorato con Gunn in Super e probabilmente la citazione non è stata scelta a caso: "Ho girato un film con James Gunn. Ricordo che fui chiamato a sostituire la parte affidata inizialmente a Jean-Claude Van Damme. James mi chiese di farla e io accettai subito".



Vi lasciamo alla recensione di Guardiani della Galassia.