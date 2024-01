Kevin Bacon e Kyra Sedgwick: arriva un nuovo film 20 anni dopo The Woodsman

Connescence è il titolo del nuovo film al quale lavoreranno insieme Kevin Bacon e Kyra Sedgwick, marito e moglie dal 1988 ma sinora colleghi sullo stesso set soltanto nel 2004, nel cast di The Woodsman di Nicole Kassell e Cavedweller di Lisa Cholodenko. La coppia è stata scelta dal creatore di King of Queens, Michael J. Weithorn.

Bacon e Sedgwick hanno dichiarato a Deadline:"Siamo così entusiasti di lavorare nuovamente insieme sullo schermo per la prima volta in vent'anni in una sceneggiatura così divertente, commovente e originale".

Il cast del film include anche la star di The White Lotus Brittany O'Grady e il veterano di Hollywood Judd Hirsch.

Nel film, Kevin Bacon interpreta un guardiano della sicurezza di nome Stan, che ferma un tentato furto nella casa dell'urologa Cynthia Rand (Sedgwick) e del marito, l'ex procuratore del caso Watergate Warren Rand (Hirsch). Il casuale incontro si trasforma in una carica e dinamica amicizia tra Stan e Cynthia, che scuoterà le fondamenta delle loro vite.



Nonostante non abbiano lavorato più come attori insieme negli ultimi vent'anni, hanno collaborato in vari progetti: Kyra Sedgwick ha recitato nel debutto alla regia del marito, Loverboy, nel 2005, mentre Kevin Bacon - che l'hanno scorso è stato confermato nella serie Prime The Bondsman - ha recitato nel debutto alla regia della moglie, Space Oddity.



Lo scorso anno è stato svelato un aneddoto immobiliare sull'attore: poco tempo fa Kevin Bacon acquistò una casa posseduta dai fantasmi per poi distruggerla, in accordo con la moglie Kyra Sedgwick.