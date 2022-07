Kevin Bacon compie 64 anni: 'Volevo essere una popstar, ma quando uscì Footloose...'

Chi di noi non ha cambiato idea almeno una volta sulla propria carriera? Da piccoli siamo stati tutti astronauti, calciatori, cantanti, attori e chi più ne ha più ne metta: qualcosa di simile è capitato anche a Kevin Bacon, che da ragazzino puntava ad una carriera nel mondo della musica più che a sfondare come star di Hollywood.

Il giorno del 64esimo compleanno dell'attore ci è in effetti sembrato quello giusto per ripescare alcune sue dichiarazioni sulle ambizioni di un giovanissimo Kevin Bacon: "Un sacco di tempo fa, quando ero un ragazzino, volevo diventare una popstar. Poi cominciai a prendere lezioni di recitazione. Mi trasferii a New York da teenager e decisi di diventare un vero attore. Volevo fare Chechov, Shakespeare, volevo una carriera come quella di Meryl Streep" furono le parole della star di Sleepers.

Bacon prosegue: "Quando uscì Footloose divenni una popstar, ma non era più ciò che volevo. Non ero stato preso sul serio. Persi tempo per un po' e alla fine ottenni questa parte in JFK - Un Caso Ancora Aperto di Oliver Stone. Una piccola parte, ma molto complessa: fascista, gay, voglio dire, piuttosto estrema. Lì le cose per me cambiarono. Non feci neanche un provino per quella parte, Oliver Stone mi guardò e disse: 'Sei disposto a trasformarti per me?' e io dissi: 'Sì'".

Un grazie va dunque rivolto ad Oliver Stone se Kevin Bacon, ad oggi, non è più semplicemente 'quello di Footloose' (con buona pace di Star-Lord). A proposito: proprio il nostro Kevin è stato avvistato sul set di Guardiani della Galassia vol.3.