Kevin Bacon compie 62 anni, ma 01 Distribution fa gli auguri a Mark Wahlberg!

Il tempo passa per tutti, anche per le star di Hollywood come Kevin Bacon: l'attore di Footloose e Mystic River compie oggi 62 anni tra gli auguri di fan, colleghi, esponenti del mondo dello spettacolo e... Qualche piccola gaffe.

Già, perché a qualcuno la somiglianza di Bacon ad un suo noto collega ha giocato un brutto scherzo: sugli account social di 01 Distribution, infatti, è puntualmente apparso un post di auguri di compleanno indirizzato al noto attore, non fosse che al posto della sua foto facesse bella mostra di sé il faccione di Mark Wahlberg!

L'equivoco è nato presumibilmente anche dal fatto che la foto scelta fosse tratta da Boston - Caccia all'Uomo, film il cui cast comprende sia Bacon che Wahlberg, ma l'ironia dei follower si è ovviamente scatenata prima che i ragazzi di 01 Distribution potessero rendersi conto del banale errore. È particolarmente divertente, inoltre, il fatto che ad esser coinvolto sia stato proprio Wahlberg: l'attore aveva infatti recentemente raccontato di venir spesso scambiato per Matt Damon! Insomma, un habitué degli scambi d'identità.

Proprio l'attore di Ted, intanto, ha recentemente suscitato clamore con un suo tweet su George Floyd; Bacon, invece, ha sfidato un suo celebre fan in una gara di ballo.