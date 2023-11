Kevin Bacon celebra la fine degli scioperi e ricrea la mitica danza di Footloose

Kevin Bacon ha mostrato il proprio entusiasmo per la fine dello sciopero degli attori SAG-AFTRA dopo quasi 120 giorni, riproponendo la storica danza di Footloose, uno dei cult della carriera dell'attore. Qualche giorno fa, Bacon ha pubblicato un video in cui è protagonista in quello che sembra un fienile vuoto.

Bacon ripropone l'iconica coreografia del 1984, con la canzone Never di Moving Pictures in sottofondo. La scena è quella in cui il suo personaggio, Ren McCormack balla attorno ad un magazzino abbandonato nel film candidato all'Oscar. Nel 2008 si parlò di un possibile nuovo Footloose ma poi non se ne fece nulla.



La star di Footloose si è aggregato ad altri nomi famosi di Hollywood, tra cui Mandy Moore, Alec Baldwin, Octavia Spencer e Noah Schnapp, che si sono rivolti ai social per sottolineare il proprio entusiasmo in merito al provvisorio accordo trovato tra il sindacato e gli studi.



Kevin Bacon aveva parlato del periodo successivo all'exploit di Footloose:"Ero così preso dalla mia idea di attore serio, e all'improvviso mi era stata data questa cosa [Footloose] che non era proprio da attore serio. Quindi, l'ho completamente rifiutato. E penso che in un certo senso io abbia voluto auto-sabotare quella parte di me stesso e quella popolarità".



Non perdetevi la nostra recensione di Footloose, uno dei dance cult anni '80. Nel cast anche Lori Singer, John Lithgow, Dianne Wiest, Chris Penn e Sarah Jessica Parker.