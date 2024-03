Kevin Bacon andrà al ballo di fine anno nel liceo dove fu girato Footloose

La star di Footloose Kevin Bacon tornerà al ballo di fine anno nel liceo in cui fu girato il cult del 1984, a quarant'anni esatti dall'uscita originale del film due volte candidato all'Oscar.

L'attore ha fatto l'annuncio a sorpresa in queste ore durante lo spettacolo Today, sorprendendo gli studenti della scuola che ospitò le riprese del film: questa celebrazione è stata pensata non solo per celebrare il 40esimo anniversario dell'uscita della pellicola, ma anche per 'dire addio' all’edificio, poiché alla fine dell'anno accademico la scuola si trasferirà in un'altra struttura.

Il celebre film Footloose venne girato in una scuola di Payson, nello Utah. Negli scorsi anni, gli studenti hanno costantemente cercato di convincere Kevin Bacon a partecipare al ballo di fine anno utilizzando l'hashtag #bacontopayson sui social media, ricreando scene del film, imparando la danza Footloose e organizzando un evento il giorno del ballo di fine anno a beneficio della fondazione SixDegrees dell'attore. I loro sforzi a quanto pare sono serviti, perché la star ha chiamato gli studenti per far sapere loro che le loro attività non sono passate inosservate. "Sono rimasto così colpito da tutto ciò che avete fatto e da questa folle idea di farmi tornare in quella scuola", ha detto agli studenti. "È stato davvero emozionante, quindi grazie E si, verrò da voi. Let's dance!"

L'anno scorso, per celebrare la fine dello sciopero degli attori, Kevin Bacon aveva ricreato la famosa scena di danza di Flashdance.

