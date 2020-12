Kerry Washington, il segreto della sua bellezza? Lo rivela la star di Django Unchained

In una recente intervista con Vogue America, Kerry Washington di Scandal e Django Unchained ha rivelato la sua quotidiana e puntuale routine per la cura della pelle, rivelando alle sue fan più sfegatate il segreto (neanche così complicato) per quella che definisce "una perfetta carnagione luminosa".

Nell'intervista, infatti, l'attrice ha dichiarato:



"Sono praticamente dipendente dall'acido ialuronico. L'umidità per quanto mi riguarda è la chiave di tutto. Bere abbastanza acqua e assicurarmi di mantenere una giusta quantità d'umidità esternamente e internamente". Il segreto, sostanzialmente, non riguarda solo il tentare di mantenere una bella pelle ma una pelle sana.



Continua: "Penso alla cuora della mia pelle, alla mia routine quotidiana, come a un gesto d'amore nei confronti di me stessa". L'attrice rivela infatti di soffrire di eczema ormai da molto tempo: "Non si tratta solo di apparire bella ma anche di avere una pelle sana, non troppo pruriginosa e tutte quelle cose spiacevoli e fastidiose causate dall'eczema".



E poi ha concluso l'intervista spiegando la lezione sull'estetica imparata durante la Pandemia di Coronavirus: "Ho capito durante questa Pandemia che la maggior parte dei miei rituali di bellezza sono legati al presentarsi ad altre persone. A causa della natura del mio lavoro ho sempre idratato la mia pelle e messo mascara e trucco per gli altri, mai per Kerry. Adesso ho capito che devo farlo solo per me".



