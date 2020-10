Kenya Barris scriverà e dirigerà il biopic sul leggendario comico Richard Pryor

Dopo anni di tentativi di raccontare la storia del leggendario comico Richard Pryor sul grande schermo, MGM ha acquisito i diritti per la realizzazione di un film biografico con Kenya Barris (Black-ish) incaricato di scrivere, dirigere e produrre il progetto.

"Il modo in cui Pryor ha fatto quello che ha fatto con un'onestà e una specificità che erano in qualche modo auto-consapevoli e autoironiche, quello era il suo potere e l'impatto del suo lavoro", ha detto Barris in una dichiarazione. “Pryor aveva una voce che era distintamente sua e, per molti versi, la commedia da allora è stata una derivazione di ciò che ha creato. Per me, questo è un film su quella voce, il viaggio che l'ha plasmata e cosa ci è voluto per realizzarla."

Il progetto, che è ancora senza titolo, sarà prodotto da Barris tramite Khalabo Ink Society insieme alla vedova di Pryor Jennifer Lee, mentre Adam Rosenberg è addetto alla produzione esecutiva del film.



"Avendo avuto un posto in prima fila per gran parte della vita di Richard, sono entusiasta che il mistero del suo genio verrà finalmente esplorato e Kenya Barris è la persona perfetta per farlo", ha detto Lee Pryor in una dichiarazione. “Richard e Kenya sono fratelli creativi."



Un film biografico incentrato su Pryor era in lavorazione da oltre un decennio anche se il progetto Richard Pryor: Is It Something I Said? è ormai ufficialmente naufragato, vedeva tra i produttori Chris Rock e Adam Sandler, la cui nuova commedia Hubie Halloween ha debuttato su Netflix e presto lo vedremo protagonista del sequel di Murder Mystery con Jennifer Aniston.