Kenobi, la serie su Obi-Wan è pronta a partire: ecco quando inizieranno le riprese

Diverse voci si sono rincorse nelle ultime settimane sulla produzione della serie Kenobi, che si concentrerà sull'iconico personaggio dello Star Wars Universe, Obi-Wan Kenobi. Inizialmente sembrava che le riprese dovessero iniziare nel Regno Unito nella primavera del 2021 ma nelle ultime ore è arrivata una conferma totalmente differente.

Secondo un report di ProductionList.com, le riprese di Kenobi inizieranno il 4 gennaio e parte dei lavori si svolgerà a Boston. La notizia al momento non è stata confermata da LucasFilm o Disney ma sarebbe certamente sorprendente dopo tutte le precauzioni causa COVID-19 prese per il set sul Regno Unito.



Ewan McGregor tornerà nei panni di Obi-Wan Kenobi nella serie in arrivo esclusivamente per Disney+. Sebbene la produzione sia slittata, le riprese sono in procinto d'iniziare e l'attore è pronto a cominciare, tanto parlare anche lui di primavera come periodo d'inizio dei lavori:"La primavera del prossimo anno iniziamo, quindi sono davvero entusiasta. Sono super entusiasta, penso che sarà fantastico. Non si parla di una seconda stagione, è praticamente una stagione a sé stante. Ma vedremo, chi lo sa?" dichiarò McGregor.

A questo punto però le riprese potrebbero davvero cominciare in anticipo su quanto inizialmente previsto.

Deborah Chow è stata scelta come regista unica per la serie tv, che tornerà ad occuparsi di un personaggio fondamentale nella narrazione di Star Wars.



Nel cast potrebbe esserci anche Naomi Scott mentre la vita di Obi-Wan è stata raccontata in un corto animato che potete trovare su Everyeye.