Kenneth Tsang è morto: era da solo, confinato in un Covid hotel di Hong Kong

A pochi giorni dalla tragica scomparsa di Ludovica Bargellini, purtroppo dobbiamo segnalare anche la morte di Kenneth Tsang, trovato senza vita nelle scorse ore in un hotel di Hong Kong nel quale era stato confinato in conformità alle norme anti-covid dal paese.

L'attore, uno dei volti più noti del cinema asiatico in occidente, era stato messo in quarantena in un albergo di Tsim Sha Tsui al rientro da un viaggio a Singapore: secondo il South China Morning Post, che ha citato una fonte del governo locale, era risultato negativo al Covid martedì 26 aprile, ma per protocollo ad Hong Kong chiunque rientri dall'estero deve necessariamente trascorrere dieci giorni in isolamento in apposite strutture. Tsang è stato trovato morto nella sua camera, al momento non sono state rivelate le cause della morte.

Fratello dell'attrice Jannette Lin Tsui, Kenneth Tsang lascia dietro una filmografia che risale fino agli anni '60: dopo aver mosso i primi passi nei film polizieschi con Connie Chan Po-Chu e Josephine Siao, divenne famoso con la serie cinematografica incentrata sul medico cinese Wong Fei Hung, e dopo Caccia spietata (1986) di David Chung raggiunge la fama internazionale grazie a A better tomorrow di John Woo, uscito nello stesso anno. Padre del filone dei noir metropolitani iperrealisti, il film ebbe due sequel e Tsang partecipò al secondo, A better tomorrow II, uscito nel 1987, prima di essere diretto ancora da Woo nel 1989 in The killer e nel 1991 in Once a thief.

Il debutto a Hollywood nel 1998, col poliziesco Costretti a uccidere di Antoine Fuqua, insieme alla star dell'action hongkonghese Chow Yun-Fat, per poi sfondare definitivamente in occidente tra il 2001 e il 2002 con Colpo grosso al Drago Rosso e 007 - La morte può attendere, nei quali recitò con Jackie Chan e Pierce Brosnan. Tra gli altri film hollywoodiani ricordiamo anche Memorie di una geisha di Rob Marshall, il suo ultimo film è stato The modelizer.

Per altre notizie, vi ricordiamo che qualche settimana fa se ne è andato anche William Hurt.