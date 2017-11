Kenneth Branagh, regista del primo Thor, non ha ancora visto Ragnarok!

Il regista di, non ha ancora avuto modo di vedere la terza pellicola dedicata al, quella diretta dache al momento è in programmazione in sala anche in Italia.

Questa nuova pellicola Marvel Studios sull'Odinson interpretato da Chris Hemsworth ha certamente fatto alzare qualche sopracciglia per il tono estremamente umoristico (addirittura più comico di quelli che, fino ad ora, sono stati i film più esilaranti MCU, quelli diretti da James Gunn, Guardiani della Galassia e GOTG Vol.2), ma i colori sgargianti, i bellissimi effetti speciali e, in generale, l'intrattenimento, hanno portato il cinefumetto a un ottimo risultato al botteghino, finora.

Parlando con Comingsoon.net quindi, Kenneth Branagh ha detto che è incredibilmente curioso di vedere la versione di Taika Waititi di Thor, che è certamente diversa dalla sua, ormai "vecchia" di sei anni:

"Non vedo l'ora di vederlo perché il tono è estremamente diverso da quello girato da me; Kevin Feige l'ho sentito di recente ed è stato molto carino, mi ha chiesto se potevano usare un po' dello score di Patrick Doyle dal primo film ed è un momento toccante, alla fine di un'avventura spaziale del genere, tornare un po' alle origini con qualcosa che riprende il primo film. E' come se, in qualche modo, si unissero.

Sono molto contento che poi il personaggio di Chris sia stato, per così dire, ri-energizzato. Taika è un regista straordinario e un senso di divertimento e avventura in questi personaggi è molto bello da vedere. E sono felice di essere stato una piccola parte di questo universo e di aver anche passato quel periodo durante il quale eravamo tutti in ansia - durante il primo film - di sapere se sarebbe andato bene oppure no, insomma, sono felice di essere stato parte di questo grande palazzo che è ora l'MCU!"

E lo siamo anche noi!

Thor: Ragnarok è attualmente al cinema!