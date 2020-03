Kenneth Branagh racconta il suo Artemis Fowl in un nuovo video dietro le quinte

La Disney ha diffuso in rete una nuova featurette ufficiale di Artemis Fowl, nuovo film diretto da Kenneth Branagh in arrivo a maggio nelle sale di tutto il mondo, per portare gli spettatori nel dietro le quinte del fantastico mondo creato da Eoin Colfer.

Nel filmato, che potete visionare nel player in alto, il regista descrive il 12enne Artemis Fowl come un personaggio "diverso ed entusiasmante", che secondo l'autore del romanzo originale potrebbe essere definito come un giovane villain di James Bond che scopre il mondo della tecnologia e della magia.

Branagh elogia poi il lavoro svolto da Jim Clay nel realizzare la scenografia del film, una delle componenti che più salta agli occhi guardando il trailer ufficiale di Artemis Fowl diffuso dalla Casa di Topolino solo pochi giorni fa.

La pellicola seguirà il viaggio di Artemis Fowl, giovane discendente di una stirpe di menti criminali, alla ricerca del padre scomparso misteriosamente. Con l'aiuto del suo fedele protettore Butler, il ragazzo scopre l'incredibile mondo sotterraneo delle fate, un'antichissima civiltà. Deducendo che la scomparsa del padre sia in qualche modo collegata al segreto e solitario mondo fatato, Artemis elabora così un rischioso piano che lo porterà nel mezzo di una guerra di ingegno tra le onnipotenti fate.

Il film, lo ricordiamo, arriverà nelle sale italiane (Coronavirus permettendo) il prossimo 27 maggio. Nel frattempo, vi rimandiamo alla locandina ufficiale di Artemis Fowl.