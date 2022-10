Kenneth Branagh è ancora Poirot: annunciato episodio 3, c'è anche Riccardo Scamarcio

Dopo il successo ottenuto dal secondo episodio Assassinio sul Nilo, Disney e 20th Century Studios hanno annunciato il terzo capitolo dell'Hercule Poirot Cinematic Universe, con il regista sceneggiatore e attore Kenneth Branagh che tornerà nei panni dell'investigatore creato da Agatha Christie.

Il film sarà intitolato in originale 'A Haunting in Venice', e sarà ambientato dopo gli eventi di Assassinio sul Nilo: la trama sarà ispirato dal romanzo "Hallowe'en Party", conosciuto in Italia anche col titolo adattato 'Poirot e la strage degli innocenti', e la sceneggiatura sarà ancora una volta firmata da Michael Green; Kenneth Branagh tornerà ovviamente sia davanti che dietro la cinepresa nel ruolo di regista, ma a sorprendere è che la produzione inizierà subito, nel giro di un mese, col film che uscirà già nel 2023. Al momento, però, non c'è ancora una data specifica.

Un altro fattore che non dovrebbe sorprendere nessuno, poi, è l'immenso cast annunciato per A Hauting in Venice: come nel caso di Death on the Nile e Murder on the Orient Express, infatti, anche il terzo capitolo vanterà un cast all-star che include Kyle Allen (Rosaline), Camille Cottin (Call My Agent), Jamie Dornan (Belfast), Tina Fey (30 Rock), Jude Hill (Belfast), Ali Khan (6 Underground), Emma Laird (Mayor of Kingstown) , Kelly Reilly (Yellowstone), il nostrano Riccardo Scamarcio (che torna in una produzione importante di Hollywood dopo John Wick 2 con Keanu Reeves) e la grandissima Michelle Yeoh (ora al cinema in Italia con Everything Everywhere All at Once).

Ambientato nella misteriosa Venezia del secondo dopoguerra alla vigilia di Ognissanti, A Haunting in Venice è un nuovo terrificante mistero per Hercule Poirot: oggi in pensione e in esilio autoimposto nella città più affascinante del mondo, Poirot partecipa con riluttanza a una seduta spiritica in un palazzo fatiscente e infestato dai fantasmi. Quando uno degli ospiti viene ucciso, il detective viene catapultato in un mondo sinistro di ombre e segreti. "Questo è un capitolo fantastico per il personaggio di Hercule Poirot", ha detto Branagh in una nota. "Basato su una complessa e poco conosciuta storia di mistero ambientata ad Halloween in una città pittorescamente incantevole, è un'opportunità straordinaria per noi, come cineasti, e ci permetterà di offrire qualcosa di veramente agghiacciante per il nostro fedele pubblico."

