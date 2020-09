Kenneth Branagh, iniziate le riprese di Belfast con Judi Dench e Jamie Dornan

Il candidato all'Oscar Kenneth Branagh ha iniziato nel Regno Unito le riprese del film indipendente Belfast, con protagonisti Judi Dench, Jamie Dornan e Ciarán Hinds. Il regista e attore, reduce dall'esperienza sul set di Tenet diretto da Christopher Nolan, si è occupato anche della scrittura della sceneggiatura semi-autobiografica.

Il film di Kenneth Branagh racconta la storia di un ragazzo cresciuto a Belfast, Irlanda del Nord, durante i tumulti alla fine degli anni '60. Branagh lo ha descritto come 'il mio film più personale'. Caitriona Balfe e Jude Hill sono i co-protagonisti del film, prodotto da Laura Berwick, Celia Duvall, Becca Kovacik e Tamar Thomas.



Le riprese sono attualmente in corso a Londra e si sposteranno a breve a Belfast. La conclusione della produzione dovrebbe concretizzarsi entro fine settembre.

Kenneth Branagh ha interpretato di recente il villain Andrei Sator in Tenet di Christopher Nolan. Negli ultimi anni Branagh si è occupato della regia di due adattamenti cinematografici di Agatha Christie: Assassinio sull'Orient Express e l'imminente Assassinio sul Nilo. In entrambi i casi ha interpretato il ruolo del protagonista, il professore investigatore Hercule Poirot, uno dei personaggi più apprezzati della penna della celebre giallista.

Nel 2018 ha diretto Judi Dench e Ian McKellen in Casa Shakespeare e nel 2020 è uscito su Disney+ Artemis Fowl, diretto da Kenneth Branagh e tratto dalle opere letterarie di Eoin Colfer.

