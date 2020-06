Kenneth Branagh annuncia il suo nuovo film: non crederete mai alla sua folle idea

Nel corso di una recente intervista per promuovere l'uscita di Artemis Fowl, in arrivo da domani 12 giugno sul servizio di streaming on demand Disney Plus, il regista, sceneggiatore e attore Kenneth Branagh ha rivelato il suo prossimo progetto cinematografico.

Branagh ha dichiarato di essere intenzionato a realizzare un film d'animazione su William Shakespeare, più precisamente sull'opera King Lear: per chi non lo sapesse, l'attore e regista ha una vera e propria ossessione per il bardo inglese, e oltre ad aver recitato in una serie di opere teatrali della vasta produzione shakespeariana, ha anche diretto e interpretato numerosi adattamenti, tra cui Enrico V e Amleto, considerati fra i migliori film shakespeariani di sempre.

"Ho passato molto tempo a pensare all'animazione, e Shakespeare mi sembra appropriato. Aspetto sempre il momento in cui il desiderio di fare un film diventa un bisogno assoluto, un bisogno assolutamente persistente, perché è così che probabilmente riuscirai a realizzarlo", ha detto. "E così uno Shakespeare animato, un film d'animazione su King Lear, è un progetto al quale penso da un po' di tempo".

Branagh però non pensa che il mondo sia ancora pronto per una commedia shakespeariana animata.

Vi ricordiamo che, oltre alla regia di Artemis Fowl, Branagh sarà anche uno dei protagonisti di Tenet di Christopher Nolan e prossimamente tornerà dietro e davanti la cinepresa per Assassinio sul Nilo, sequel del campione di incassi Assassinio sull'Orient Express, film che lui stesso ha definito sexy e inquietante.