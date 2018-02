Kendrick Lamar vuole interpretare il villain di Black Panther 2,novità sul primo montaggio

Nell'acclamato Black Panther , ascoltiamo un paio di canzoni diche l'artista ha composto in esclusiva per la pellicola dei. Ma in una nuova intervista ha fatto sapere che non disdegnerebbe un suo coinvolgimento come attore in un sequel.

Parlando in un'intervista, Kendrick Lamar afferma di essere pronto persino a recitare in un potenziale Black Panther 2 ma alla condizione di interpretare uno dei villain: "Ho adorato il personaggio di Killmonger. E' un villain eppure ha una sua motivazione... è un villain ma è incompreso. Quindi in caso mi piacerebbe interpretare un nemico simile a Killmonger".

Intanto, anche se difficilmente vedremo una director's cut, il compositore dello score di Black Panther, Ludwig Goransson, ha svelato quanto durava il primo montaggio assemblato da Ryan Coogler in una nuova intervista: "Ricordo che il primo montaggio che Ryan assemblò durava circa quattro ore, ed io avevo già un bel po' di materiale e di registrazioni. Quindi ho fatto la colonna sonora di tutte e quattro le ore, il che è stato fantastico".

Sarebbe interessante scoprire cosa abbia deciso di tagliare il regista, anche perché - a questo punto - ci sono almeno 1 ora e mezza di scene tagliate e non incluse nella pellicola finale.