Kendrick Lamar e I creatori di South Park hanno fatto un film: tenetevi forte

I creatori di South Park Matt Stone e Trey Parker collaboreranno con il cantante Kendrick Lamar per la realizzazione di un lungometraggio.

A darne l’annuncio è stata Paramount durante la sua presentazione al CinemaCon. Queste le parole del capo dipartimento film dell’azienda Brian Robbins: “Sono entusiasta di annunciare che quest'estate entreremo in produzione con una [commedia] dei creatori di South Park, Matt Stone e Trey Parker. Questa sceneggiatura è una delle più divertenti e originali che abbiamo mai letto, e sicuramente creerà dei fuochi d'artificio quando arriverà nelle sale il 4 luglio 2025.” Lamar e Dave Free sono produttori attraverso la loro società PGLang, mentre Stone e Parker producono per Park County.

Oltre a essere i creatori della popolare serie animata South Park, considerata come una delle più irriverenti in tutto il panorama comico, la coppia è anche dietro al film del 2004 Team America: World Police e hanno co-scritto il musical di Broadway The Book of Mormon. Kendrick Lamar è uno dei rapper statunitensi più noti, vincitore di numerosi premi musicali, il cantante ha ricevuto anche una nomination ai premi oscar e ai Golden Globe 2019 per la canzone All the Stars, presente nel film Black Panther.

Nel frattempo, South Park è finito in mezzo a una causa tra Paramount e Warner Bros.

Su WONKA (DS) è uno dei più venduti di oggi.