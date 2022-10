Kendrick Lamar arriva su Prime Video: il concerto a Parigi sarà live in streaming

Lo show sold out di Kendrick Lamar previsto per il 22 ottobre all'Accor Arena di Parigi, parte del The Big Steppers Tour, sarà trasmesso live e in esclusiva su Amazon Music e sulla piattaforma di streaming Prime Video.

L'evento segnerà il decimo anniversario dell'uscita dell'album universalmente acclamato di Lamar, good kid, m.A.A.d city: l'album in studio, certificato triplo platino dalla RIAA, è valso all'arista sette nomination alla 56ª edizione dei Grammy Awards e ha ricevuto consensi internazionali sia dai fan sia dalla critica. Il live streaming offrirà ai fan una speciale panoramica sul tour mondiale di Lamar in 65 date, a sostegno del lancio del suo nuovo progetto discografico Mr. Morale & The Big Steppers.

Trasmesso dal vivo il 22 ottobre alle ore 20.00, i fan potranno vedere il live streaming gratuitamente e in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo, sul canale Twitch di Amazon Music e attraverso l'app Amazon Music. Lo streaming includerà, inoltre, i set di Tanna Leone del collettivo pgLang e di Baby Keem, artista vincitore di un Grammy Award. La performance di Kendrick Lamar sarà disponibile anche per la visione on demand su Prime Video dopo l’evento in live streaming.

"Siamo entusiasti di lavorare con Kendrick Lamar, uno degli artisti più influenti e rivoluzionari della mia generazione, e pgLang per collaborare in Amazon a questo epico evento di intrattenimento", ha affermato Alaina Bartels, responsabile della sinergia dei talenti e degli speciali di Amazon Studios. "Continuiamo a essere la ‘casa’ del talento e a creare opportunità speciali per i nostri clienti globali e sperimentare la loro creatività sbalorditiva".

