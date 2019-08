Ken Watanabe ha cambiato un importante momento di Godzilla: King of the Monsters

Proprio come nel primo film diretto da Gareth Edwards uno dei momenti più iconici di Godzilla: King of the Monsters ha visto la partecipazione di Ken Watanabe e il suo Dr Ishiro Serizawa, il personaggio che più di tutti ha compreso la magnificenza del Re dei Mostri.

Stiamo parlando del potente momento in cui il personaggio si sacrifica per curare Godzilla e permettergli così di affrontare in piena forma il temibile King Ghidorah, una scena che, stando a quanto rivelato dal regista Mike Dougherty in uno dei contenuti speciali dell'edizione Blu-Ray, è stata resa in un certo modo anche grazie al contributo dello stesso Watanabe.

"Penso che sia davvero il primo film di Godzilla in cui un umano tocca Godzilla in modo significativo" ha spiegato Dougherty (via CinemaBlend). "C'è solo una linea di dialogo in cui dice 'Addio, vecchio amico' e nello script originale lo dice in inglese. Ma durante la lettura Ken lo ha detto in giapponese ed è stata completamente una sua idea, è stato uno di cui momenti in cui è sembrata la cosa più ovvia da fare. Certo che suonava meglio in giapponese, perché lui lo direbbe in quel modo."

L'edizione home video di Godzilla: King of the Monsters sarà disponibile in Italia a partire dal 19 settembre. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla scena eliminata con Millie Bobby Brown e alla nostra recensione di King of the Monsters.