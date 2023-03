Ken Loach su Harry e Meghan: 'Se mi finanzierebbero? No, io sono contro la monarchia'

Mai banale, Ken Loach: a 86 anni suonati il regista di Io, Daniel Black e Sorry We Missed You non ha perso la voglia di combattere per i suoi ideali e dire la sua senza peli sulla lingua, rappresentando nel suo cinema con la massima trasparenza possibile quella che la sua idea di questa società, monarchia britannica compresa.

Nel corso di una lunga intervista concessa a Indiewire, infatti, il regista attualmente al lavoro sul suo The Old Oak non ha infatti risparmiato una stoccata alla Royal Family: "La monarchia sta all'apice di questo sistema classista. È l'ultima famiglia appartenente alla classe governante, un residuato del sistema feudale. È una sponsorizzazione del privilegio, del benessere e del potere che può avere senso solo in una società basata sulla gerarchia. Se ti batti per una società basata sull'uguaglianza non puoi appoggiare la monarchia" sono state le parole del regista.

Infine un passaggio sulla possibilità di farsi finanziare dalla nuova società di produzione fondata da Harry e Meghan: "Sono così lontani da ciò che faccio io che non penso funzionerebbe. Non penso che lui sia contro la monarchia, penso semplicemente che sia stato trattato male. Non penso andremmo d'accordo sulla questione centrale, e cioè che la monarchia sia qualcosa a cui opporsi". Vi aspettavate qualcosa di diverso? Noi decisamente no! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione di Sorry We Missed You, ultima fatica di Ken Loach.