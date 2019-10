Anche Ken Loach contro i cinecomics: 'Cinica propaganda per arricchire le corporazioni'

Il celebre regista e attivista britannico Ken Loach è entrato a far parte del coro formato da Martin Scorsese e Francis Ford Coppola, criticando i film sui supereroi che, a suo modo di vedere, "non hanno nulla a che fare con l'arte del cinema".

Durante la promozione del suo nuovo film Sorry We Missed You, presentato in anteprima a Cannes 2019, Loach ha dichiarato: “Li trovo noiosi. Sono fatti come prodotti ... come gli hamburger ... Si tratta di fare un prodotto che farà profitti per una grande azienda - sono un esercizio cinico. Sono un esercizio di mercato e non hanno nulla a che fare con l'arte del cinema".

Le dichiarazioni di Loach, due volte Palma d'Oro a Cannes per The Wind That Shakes the Barley e I, Daniel Blake, riecheggia i sentimenti dei registi americani Martin Scorsese e Francis Ford Coppola, che hanno definito i film Marvel rispettivamente dei "parchi a tema" e "spregevoli". Registi come James Gunn (Guardiani della Galassia) e Joss Whedon (Avengers) hanno invece difeso il genere, con Gunn che ha scritto sui suoi canali social: "I supereroi sono semplicemente i gangster, i cowboy e gli avventurieri spaziali di oggi".

