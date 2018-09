Ken Jeong si candida come Superman al posto di Henry Cavill

Dopo aver postato una foto di se stesso nei panni dell'Uomo d'Acciaio, l'attore comico Ken Jeong ha passato gli ultimi giorni a retwittare vari photoshop e artwork per attirare l'attenzione della Warner Bros e imporsi come l'erede di Superman.

A testimonianza dell'apprezzamento dei fan, in questi giorni hanno spopolato in rete gli hashtag #KenForKent e #KenForSuperman. Potete trovare alcuni dei fantastici photoshop in calce alla notizia.

L'attore ha raggiunto la fama grazie all'interpretazione di Mr. Chow nella trilogia di Una notte da leoni, serie di film di successo sempre di Warner che ha raccolto oltre 600 milioni al box office domestico. Ognuna delle prime due pellicole della saga ha incassato in America più di quanto abbia fatto Justice League: vantaggio Ken Jeong!

La situazione di Henry Cavill rimane al momento poco chiara. In seguito ai rumor di The Hollywood Reporter e Deadline, infatti, è seguito un comunicato criptico da parter di Warner, che sembrerebbe smentire le notizie iniziali, anche se in parte. Ha parlato delle questione anche TMZ, affermando che al momento non esistono reali conflitti tra lo studio e l'attore perché non è in programma alcun film di Superman, anche se lo stesso sito di gossip conferma che in caso di una pellicola sull'Uomo d'Acciaio il regista avrebbe "semaforo verde" per il casting del protagonista.

Cosa ne pensate di Ken Jeong nei panni di Superman?