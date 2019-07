Ken Jeong e Rob Delaney entrano nel cast del film su Tom & Jerry

Continua a prendere forma il film su Tom & Jerry, che riporterà per la prima volta dopo tanti anni sullo schermo i due amatissimi personaggi partoriti dalle menti di William Hannah e Joseph Barbera nel 1940.

Ad aggiungersi al cast sono ora Ken Jeong e Rob Delaney, entrambi ufficialmente annunciati da Warner Bros. I due attori, noti rispettivamente per la trilogia de Una Notte da Leoni e Deadpool 2, vanno ad aggiungersi ad un cast già piuttosto nutrito di nomi di primo livello.

Nei mesi scorsi era infatti stata annunciata Chloë Grace Moretz per il ruolo della protagonista, seguita a ruota da Michael Peña (The Martian, The Mule, Ant-Man). Per la parte del villain è invece ufficiale il coinvolgimento di Peter Dinklage, indimenticabile Tyrion Lannister di Game of Thrones.

Il film seguirà le avventure di Tom e Jerry che, cacciati di casa, troveranno rifugio in un elegantissimo hotel. Qui lavora Kayla, che rischia però di perdere il proprio impiego se non riuscirà a liberarsi della presenza del topolino in tempo per un matrimonio piuttosto chic che dovrà avvenire nell'hotel stesso. Riuscirà nell'impresa o le cose prenderanno una piega imprevista? Non resta che attendere l'uscita del film per scoprirlo. Tom & Jerry, comunque, non ha ancora una data ufficiale per il debutto in sala.