Anche Ken Jeong... È Ken! L'attore celebra Barbie su X dopo gli Oscar

Ryan Gosling ci ha fatti sentire tutti Ken grazie alla sua interpretazione in Barbie, o addirittura ci ha fatto venire voglia di esserlo. Si tratta di un fenomeno che ha colpito non solo i fan, ma anche i colleghi stessi di Gosling, come dimostrano le reazioni alla sua strepitosa performance durante la notte degli Oscar 2024.

Ryan Gosling è stato uno dei performer della 96esima notte degli Oscar, regalando al pubblico un’esibizione davvero entusiasmante. Il mix tra ironia e musica, fasciato in un outfit rigorosamente rosa, ha fatto breccia nel cuore degli spettatori ancora una volta. La scena esilarante vede Gosling seduto alle spalle di Margot Robbie (Barbie) mentre comincia a cantare, raggiungendo poi il palco dove ad attenderlo ha trovato il produttore Mark Robson e le sue co star.

Gosling ha conquistato il palco, cantando e ballando circondato dai ballerini. In più a raggiungerlo a sorpresa sul palco è stato Slash, il chitarrista dei Guns n’ Roses che lo ha accompagnato nella parte conclusiva della canzone, con tanto di standing ovation da parte del pubblico. Ad aver apprezzato la sua esibizione sono stati anche i colleghi, tra cui Ken Jeong che, tramite un post su X, ha espresso la sua ammirazione nei confronti di Gosling con una frase semplice quanto efficace: “I’m just Ken” citando la canzone diventata cult. Nonostante non ci sia stata conferma da parte dell’attore, la performance di Ryan Gosling è una citazione a un film iconico.

