Ken Jeong dona 50.000 dollari alle vittime della sparatoria di Atlanta: 'Fermiamo l'odio!'

La scorsa settimana otto donne di origine asiatica sono rimaste uccise in una sparatoria in un centro benessere di Atlanta, dove lavoravano. L'attore Ken Jeong, che ha recitato in Una notte da leoni, nella serie Community e nel cast vocale di Scooby-Doo, ha deciso di donare 50.000 dollari alle famiglie delle vittime.

Come riporta NBC News, Ken Jeong ha effettuato cinque donazioni a suo nome, di diecimila dollari ciascuna, alle famiglie di Soon Chung Park, Hyun Jung Grant, Suncha Kim, Xiaojie Tan e Young Yue, cinque delle otto vittime della sparatoria di Atlanta. Su GoFundMe le famiglie avevano aperto pagine per finanziare i rispettivi servizi funebri e le spese di viaggio dei parenti che abitano al di fuori del paese.

Sul suo profilo Twitter, nei giorni scorsi l'attore ha condiviso un video di Sandra Oh che, durante una manifestazione di Stop Asian Hate a Pittsburgh, si era detta "orgogliosa di essere asiatica". Ha poi pubblicato il link per la raccolta fondi, ricevendo tra gli altri un commento del regista James Gunn, che ha effettuato anche lui una donazione.

La scorsa settimana Ken Jeong ha pubblicato anche un video in cui, insieme ad altri colleghi asiatico-americani come Keiko Agena e Lou Diamond Phillips, incoraggiava i follower a denunciare gli episodi di razzismo e odio nei confronti degli asiatici. "Quando è troppo è troppo" ha spiegato l'attore, che fa parte anche del cast del film su Tom & Jerry. "Fermiamo la pandemia di odio!"