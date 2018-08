Ken il Guerriero - La leggenda di Hokuto torna al cinema! Ecco il poster del film

Per celebrare il 35° anniversario dalla nascita della leggenda, Ken il Guerriero - La leggenda di Hokuto torna nelle sale cinematografiche con un evento speciale previsto per il 25 e il 26 settembre. L'eroe tornerà sul grande schermo in versione rimasterizzata in HD.

Questa la sinossi ufficiale: "Le guerre nucleari hanno devastato il pianeta, uccidendo ogni forma di vita al di fuori di quella umana. I sopravvissuti vivono in lande aspre e desolate, cercano di nascondersi dalla furia del malvagio Sauzer, sacro imperatore della scuola di Nanto, e pregano che arrivi un nuovo salvatore, che riporti la pace nel mondo e metta fine alla paura. A proteggere i poveri e gli indifesi è Kenshiro, erede della tecnica di combattimento millenaria della "Divina scuola di Hokuto", mentre suo fratello Toki usa quel sapere per guarire i bisognosi e il maggiore dei tre, Raoul, sfrutta gli stessi insegnamenti per soddisfare la sua sete di potere. I tre fratelli si ritroveranno uniti per sconfiggere Sauzer, ma solo Kenshiro sarà chiamato allo scontro finale.."

Ken il guerriero - La leggenda di Hokuto torna sul grande schermo con Anime Factory, l’etichetta di proprietà di Koch Media che presenta un vasta offerta Anime, cinematografica e home video. Potete trovare il poster ufficiale del film in calce alla notizia.