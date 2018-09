Ken il guerriero - La leggenda di Hokuto: in arrivo un grande concorso per i fan!

Ken il Guerriero nel 2018 festeggia il suo 35° compleanno: il 25 e il 26 settembre arriva al cinema Ken il Guerriero - La leggenda di Hokuto. Inoltre, i videogiocatori potranno divertirsi con Fist of the North Star - Lost Paradise, il videogioco per PS4 disponibile dal 2 ottobre.

“Vinci con Ken il guerriero” è il grande concorso che Koch Media organizza in collaborazione con GameStop per celebrare la nascita del mito in occasione dell’uscita del film

Ken il guerriero – La leggenda di Hokuto al cinema (25 e 26 settembre)

e del videogioco Fist of the North Star – Lost Paradise (2 ottobre)

Per celebrare questo ritorno Koch Media, in collaborazione con GameStop, la più importante catena mondiale specializzata nella vendita di videogiochi e prodotti da collezione, ha organizzato un grande concorso che darà la possibilità a tutti i fan di vivere un’esperienza senza precedenti dedicata all’ultimo discendente della Divina Scuola di Hokuto.

Partecipare (dall’1 agosto al 26 settembre) è molto semplice. Chiunque acquisti (in prevendita o nei giorni di uscita) un biglietto per la visione del film Ken il guerriero – La leggenda di Hokuto nei cinema aderenti all’iniziativa, riceverà l’esclusiva locandina “Limited Edition” del film direttamente in cassa. In caso di prevendita bisognerà presentarsi in cassa, nei 2 giorni di uscita del film (il 25 e il 26 settembre), con la ricevuta dell’acquisto effettuato in precedenza. Conservando il biglietto del cinema sarà, poi, possibile recarsi, dal 2 al 14 ottobre, presso gli oltre 360 GameStop Store* di tutta Italia per avere uno sconto di 10 euro sull’acquisto del videogioco Fist of the North Star – Lost Paradise.

Il regolamento e la lista delle sale cinematografiche aderenti all’iniziativa sono disponibili sul sito: http://vinciconkenilguerriero.it (sono già aperte le prevendite in tutto il circuito UCI). *L’operazione non é valida per l’acquisto online sul sito di GameStop

Umberto Bettini, Country Manager, Koch Media Italia ha detto:

“Ci apprestiamo a celebrare il ritorno di un vero mito in grandissimo stile. Grazie alla collaborazione con GameStop stiamo organizzando una vera e propria ‘operazione nostalgia’. Ken il guerriero rappresenta, infatti, un’icona che ha segnato molte generazioni. Un tuffo nel passato in chiave moderna, grazie alla rimasterizzazione in HD della versione cinematografica e la trasposizione videoludica su console PS4, che saprà arrivare al cuore di tutti coloro i quali sono cresciuti seguendo le gesta di Kenshiro. Ci auguriamo, naturalmente, che anche le nuove generazioni si lascino rapire dal fascino di questo eroe andando così a far crescere ulteriormente una community che conta già più di un milione di fan in Italia”.

Francesco Malvè - Marketing Coordinator, GameStop afferma:

“Nel contesto dei trend di consumo odierni, è importante saper cavalcare tanto le novità quanto i trend, i brand evergreen ed il trend “nostalgia che investe molteplici categorie merceologiche. Un’icona come Ken il Guerriero rappresenta, a modo suo, tutte queste sfaccettature. L’iniziativa s’inserisce in un quadro più ampio di ottima collaborazione fra la nostra azienda ed un partner strategico quale Koch Media”.

La sinossi di Ken il Guerriero - La Leggenda di Hokuto: "Le guerre nucleari hanno devastato il pianeta, uccidendo ogni forma di vita al di fuori di quella umana. I sopravvissuti vivono in lande aspre e desolate, cercando di nascondersi dalla furia del crudele Sauzer, Imperatore della Sacra Scuola di Nanto, nella speranza dell’arrivo di un nuovo salvatore che riporti la pace nel mondo e metta fine alla paura. A proteggere i deboli e gli oppressi è Kenshiro, erede della tecnica di combattimento millenaria della Divina Scuola di Hokuto, mentre suo fratello Toki usa quel sapere per guarire i bisognosi di cure e il maggiore dei tre, Raoul, sfrutta gli stessi insegnamenti per soddisfare la sua sete di conquista. I tre fratelli si ritroveranno uniti per sconfiggere Sauzer, ma solo Kenshiro sarà chiamato allo scontro decisivo."